Samenleving Bedrijfsleven worstelt met maatschappelijke betrokkenheid van personeel De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat talloze bedrijven geen zaken meer willen doen met Rusland. Aan die keuze ging vaak een felle discussie met werknemers vooraf. Personeel is in meer gevallen bereid de barricades op te gaan. Mits hun positie dat toelaat.

