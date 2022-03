Energie Dure energie drijft rekenende automobilist weer naar de lpg Van twee aanvragen per week naar vijf per dag. Dankzij de dure benzine is rijden op lpg terug van weggeweest. Maar onderdelen en bekwame monteurs zijn nauwelijks nog te vinden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dure energie drijft rekenende automobilist weer naar de lpg Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren