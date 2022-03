Industrie Tata Steel wil dit jaar de uitstoot van paks fors verminderen Staalfabrikant Tata Steel beloofde ruim een jaar geleden om €300 mln uit te trekken om overlast voor omwonenden van de fabriek in IJmuiden te verminderen. Vrijdag nam het bedrijf een nieuwe milieu-installatie uit dat investeringenpakket in gebruik. 'Met alle maatregelen komen we wel ver boven dat bedrag uit.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tata Steel wil dit jaar de uitstoot van paks fors verminderen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren