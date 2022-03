Diensten Minister Weerwind koerst op verbod gokreclames Nog geen half jaar na de legalisatie van de gokmarkt komt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind met maatregelen om de gokreclames aan banden te leggen. 'Er zijn signalen van verslavingsexperts en van maatschappelijke verontwaardiging, en die leg ik niet naast me neer.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Minister Weerwind koerst op verbod gokreclames Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren