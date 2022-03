Buitenland

Weg uit Rusland of blijven? Ceo's zoeken een moreel kompas

De interne discussies bij bedrijven gaan over morele keuzes, en zijn soms emotioneel. 'Moeten we onze medewerkers en klanten in Rusland in de steek laten en 140 miljoen Russen economisch isoleren?' Bestuurders verwachten dat zij in de toekomst vaker aangesproken zullen worden op hun aanwezigheid in dubieus bestuurde landen.