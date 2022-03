Juridisch Het familiebedrijf en de keiharde strijd met de insider van buiten Ergoshop is een groothandel in kantoorspullen uit Tilburg. Het familiebedrijf kreeg vier jaar terug een bestuurder van buiten, die zich inkocht voor 50%. Tussen hem en de zittende bestuurder ontstond een enorme machtsstrijd. Afgelopen week stonden ze voor de derde keer voor de Ondernemingskamer.

