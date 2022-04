Diner met het FD Ondernemer Jarno Goesten: 'Doe mij maar die rechtszaak, want ik win met 20-0' Vastgoedbelegger en ondernemer Jarno Goesten bouwt samen met compagnons aan een snelgroeiende bedrijvengroep, waaronder meubelhandel De Arend en webwinkel Dekbed-Discounter. 'Ik wilde altijd al een bedrijf waar mensen rekening mee moeten houden.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ondernemer Jarno Goesten: 'Doe mij maar die rechtszaak, want ik win met 20-0' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren