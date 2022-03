Industrie Hoe vordert Tata Steel met zijn groene plannen? 'Een ingreep in het hart van het bedrijf.' Zo noemde Hans van den Berg, directeur van staalfabrikant Tata Steel, in september de keuze voor de productie van staal met waterstof in plaats van met kolen. Maar die omslag vraagt om een lange adem. Ondertussen zitten de omwonenden nog altijd met de overlast.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe vordert Tata Steel met zijn groene plannen? Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren