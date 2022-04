Diner met het FD ‘Chinezen hadden maar één droom: een restaurant. Ik wil er honderd’ Ondernemer en chef Eveline Wu opent het ene na het andere restaurant en heeft haar eigen kookshow. Van het schreeuwende tekort aan horecapersoneel heeft ze weinig last. 'Ik heb geen geheim ofzo. Gewoon meer betalen.'

