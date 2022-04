Rechtszaak Defensie voor tonnen opgelicht met pompjes voor koffiezetapparaten Frans, medewerker logistiek van Defensie, zat in geldnood. Hij richtte een eenmanszaak op en stuurde rekeningen naar het leger. Hydraulische tandwielpompen verkocht hij voor honderd keer de marktwaarde. Defensie betaalde toch wel.

