Milieu en klimaat 'Jong bedrijf in de energietransitie vindt moeilijk financiering' Traditionele investeerders, zoals banken, zijn huiverig voor beginnende klimaatbedrijven vanwege de risico's, maar subsidies dekken de benodigde investering voor nieuwe uitvindingen nooit volledig. De sector zoekt naarstig risicodragend kapitaal.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Jong bedrijf in de energietransitie vindt moeilijk financiering' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren