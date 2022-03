Diensten Ook de casinodirecteur zelf vindt dat er een 'tikkeltje te veel' reclame was Erwin van Lambaart heeft na zes jaar afscheid genomen als ceo van Holland Casino. Hij blikt terug op de coronatijd waarin de casino's gesloten bleven, en de legalisering van de online kansspelmarkt. Die leidde tot een stortvloed aan reclames.

