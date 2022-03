Financiële sector Koopjesjager HAL trekt eindelijk de portemonnee HAL was decennialang een van de meest succesvolle investeerders van Nederland. Maar sinds vijf jaar stagneert de beurskoers. Agressievere concurrenten halen op de uitbundige overnamemarkt de bedachtzame Rotterdammers in. Nu zet HAL zijn miljarden aan het werk met een overnamebod op baggeraar Boskalis.

