Milieu en klimaat Offshorebedrijf Heerema waarschuwt voor te optimistische ambities energietransitie De oorlog in Oekraïne laat zien dat het veranderen van de westerse energievoorziening makkelijker is gezegd dan gedaan. Offshorebedrijf Heerema ziet wel een kentering: steeds meer klanten vragen om een duurzame manier om projecten uit te voeren, en ook de windenergiesector meldt zich.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Offshorebedrijf Heerema waarschuwt voor te optimistische ambities energietransitie Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren