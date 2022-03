Industrie Palletprijs naar ongekende hoogte door oorlog in Oekraïne Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben palletproducenten en -handelaren de prijzen met gemiddeld 30% zien stijgen, blijkt uit een rondgang van het FD. Sommige pallets zijn sinds het begin van de oorlog zelfs in prijs verdubbeld.

