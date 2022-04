Juridisch 'Massaclaims zijn een schitterend instrument om de kleine man zijn recht te laten halen' De Amerikaanse massaclaim-advocaat Steve Berman heeft zijn oog laten vallen op Nederland. In de VS liet hij de afgelopen decennia 'Big Tobacco', Volkswagen, Apple en andere grote bedrijven voor tientallen miljarden bloeden en hij ziet kansen om dat kunstje nu in Nederland te herhalen. 'Het is de nieuwe arena voor dit soort zaken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Massaclaims zijn een schitterend instrument om de kleine man zijn recht te laten halen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren