Luchtvaart De vijf hoofdbrekens van de nieuwe KLM-topvrouw Marjan Rintel neemt in de zomer het roer over van Pieter Elbers bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil zo snel mogelijk terug naar normaal na de schade die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Maar kan dat ook?

