Biotechnologie 'Konijnen zullen nog jarenlang ons medicijn maken' Biotechbedrijf Pharming heeft een unieke technologie: de onderneming haalt de werkzame stof van zijn medicijnen uit de melk van konijnen. Dat klinkt niet alleen bijzonder, het is ook bijzonder. Maar is de technologie inmiddels niet gedateerd? Dat valt wel mee, zegt Pharming-topman Sijmen de Vries in een interview.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Konijnen zullen nog jarenlang ons medicijn maken' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren