Woningmarkt Makelaars: huizenprijzen gedaald op kwartaalbasis, aanbod iets toegenomen Nog altijd hebben huizenkopers weinig te kiezen. Toch zijn er lichtpuntjes voor zoekers: eind maart stonden er meer huizen te koop dan eind december. Ook de gemiddelde prijzen daalden op kwartaalbasis.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Makelaars: huizenprijzen gedaald op kwartaalbasis, aanbod iets toegenomen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren