Detailhandel Binnen familiebedrijven botsen generaties over verantwoord en groen De kinderen eisen meer duurzaamheid, de ouders houden het liever bij het oude. Binnen familiebedrijven wordt tussen de generaties vaak fel gevochten over de te volgen koers. De emoties laten zich slecht kanaliseren, harmonie is moeilijk te bereiken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Binnen familiebedrijven botsen generaties over verantwoord en groen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren