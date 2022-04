Vervoer Groeipijn dwingt oprichters VanMoof dagelijkse leiding uit handen te geven VanMoof maakte de afgelopen jaren een spectaculaire groei door. Maar dat ging gepaard met veel mankementen aan verkochte fietsen en maandenlange wachttijden voor leveringen en reparaties. Het bedrijf gaat op zoek naar iemand van buiten voor de dagelijkse aansturing.

