Levensmiddelen 'Ik kan met moeite een fiets kopen voor mijn kinderen' Medewerkers van honderd Gall & Gall-winkels staken donderdag en vrijdag voor hogere lonen. Velen van hen worstelen om rond te komen en hebben nauwelijks iets gemerkt van de recordwinsten uit de coronajaren. ‘Ahold kan best wat lijden.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik kan met moeite een fiets kopen voor mijn kinderen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren