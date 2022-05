Energie Gaskraan open en Groningers compenseren? 'De wereld is niet zo maakbaar als we willen' Nu een gastekort dreigt, gaan er steeds meer stemmen op om de gaskraan in Groningen weer verder open te draaien, met 'ruimhartige compensatie' voor Groningers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, leert het verleden. Zoals bij garage Bijsma in Loppersum, die na zeven jaar nog altijd niet is versterkt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gaskraan open en Groningers compenseren? 'De wereld is niet zo maakbaar als we willen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren