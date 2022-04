Scheepvaart Nieuwe aanbieder van scheepsfinanciering DSF maakt vliegende start Hoge kapitaalseisen maken het voor banken steeds minder interessant om rederijen te financieren. Het Haagse Direct Ship Finance springt in het gat, geïnspireerd door de regiepartijen die de Nederlandse hypotheekmarkt hebben opgeschud.

