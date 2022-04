Luchtvaart KLM bouwt aparte klasse voor reislustige ouderen met geld KLM past de inrichting van tientallen vliegtuigen aan om meer ruimte te creëren voor op luxe gestelde passagiers. Die groep van vooral ouderen moet voor extra inkomsten gaan zorgen, want zakenreizigers zijn minder gaan vliegen. De ombouw van de vloot wordt een van de grootste investeringen in jaren.

