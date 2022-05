Diner met het FD Zeeman-ceo Erik-Jan Mares: 'Soms ben ik bang dat we alsnog te langzaam zijn' De topman wil Zeeman koste wat kost betaalbaar houden voor klanten met een klein budget. Tegelijkertijd wil hij vooroplopen in duurzaamheid. Kan dat wel? Erik-Jan Mares: 'Onze sector heeft een probleem, maar Zeeman verkoopt juist slow fashion.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zeeman-ceo Erik-Jan Mares: 'Soms ben ik bang dat we alsnog te langzaam zijn' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren