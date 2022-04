Foto: Roger Dohmen/ANP

In het kort Royal HaskoningDHV koopt patent van Brits waterbedrijf Anglian Water.

Deze watertechnologie stelt waterschappen in staat meer biogas te winnen uit rioolslib tegen lagere kosten.

Ingenieurs- en adviesbedrijf gaat deze technologie nu wereldwijd vermarkten.

Anglian Water krijgt percentage als Royal HaskoningDHV de techniek aan andere klanten verkoopt.

Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV neemt van het Britse waterbedrijf Anglian Water een nieuwe watertechnologie over. Het patent stelt waterschappen in staat om tegen lagere kosten meer biogas en energie uit rioolslib te halen. Door de acquisitie kan Royal HaskoningDHV de technologie nu wereldwijd bij zijn klanten aanbieden.

De overname is uitzonderlijk. 'We zijn hier trots op. Het is de eerste keer dat wij watertechnologie acquireren in het Verenigd Koninkrijk', zegt Niels Schallenberg, wereldwijd directeur Water en Maritiem bij Royal HaskoningDHV. 'Wij zijn koploper op dit terrein en hebben zelf meerdere technologieën ontwikkeld. Naast research en innovatie zijn we nu ook actief bezig om de markt te scouten. We willen verder vergroenen en uitbreiden op dit terrein.'

Toename productie biogas met 15%

Anglian Water heeft de technologie — die Helea wordt gedoopt — afgelopen decennium ontwikkeld. Bij dit systeem wordt slib op een bepaalde wijze verwarmd en bewerkt. Het draait succesvol in vier waterzuiveringen in het oosten van Engeland. De productie van biogas is daar met 15% toegenomen. Die productie wordt aangewend voor de eigen rioolwaterzuivering of voor teruglevering aan het net.

'Met de Helea-technologie kunnen we waterbedrijven helpen om hun klimaatdoelen te bereiken en hun CO₂-uitstoot tot netto nul terug te dringen', stelt Schallenberg. Over de omvang van de overname worden geen financiële mededelingen gedaan. Wel krijgt Anglian Water — dat in handen is van een aantal pensioenfondsen — een bepaald percentage wanneer Royal HaskoningDHV de techniek aan zijn andere klanten verkoopt.

Wereldwijd opschalen

Anglian Water zocht een partner om de innovatie wereldwijd op te schalen. Met de verkoop van het patent aan Royal HaskoningDHV kan dat. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau is wereldwijd actief in onder meer de kernmarkten infrastructuur, mobiliteit, water en klimaatadaptatie. Daarnaast heeft het al diensten en technologieën om water te zuiveren en slib zo efficiënt mogelijk te verwerken en waar mogelijk op te waarderen tot grondstof.

Schallenberg: 'Helea is een technologie die met name goed werkt voor markten waar het resterende slib gebruikt wordt als meststof en grondverbeteraar in de landbouw. De kwaliteit van het slib gaat heel erg omhoog terwijl de CO₂-voetafdruk naar beneden gaat en de biogasproductie omhoog.'

Slibverwerking grootste kostenpost

Slibverwerking is de grootste kostenpost bij rioolwaterzuiveringen en vanwege de enorme volumes is het zaak er zoveel mogelijk droge stof van te maken. Met Helea wordt het slib in tanks op een specifieke manier met restwarmte gepasteuriseerd. Daarna kunnen bacterieculturen door de veranderde samenstelling veel meer biogas produceren uit hetzelfde volume. 'Met de andere producten die wij hebben, kunnen we nu in elke fase en voor elke type markt een technologie aanbieden voor rioolwaterzuiveringen', aldus Schallenberg.

De eisen voor slibverwerking worden door regelgeving steeds hoger. De nieuwe aangekochte technologie is volgens de directeur heel geschikt voor grote markten als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De technologie past minder in Nederland omdat hier het resterende slib wordt verbrand en niet voor de landbouw gebruikt mag worden. Wel kan het ingenieursbureau met een andere technologie een bind- en lijmstof uit de slibkorrels winnen. Die stof is geschikt als coating voor zaden of meststoffen, of als toevoeging aan beton om uitharden te vertragen en scheurvorming te voorkomen. Het volume aan reststof wordt zo met nog eens 20% tot 35% gereduceerd.