De Nederlandse bouwer van software voor de buitenruimte Locatiqs is overgenomen door zijn Franse branchegenoot Sogelink. Met de overname is een bedrag gemoeid van tussen de €100 mln en €150 mln, stellen ingewijden. Samen willen de twee bedrijven in heel Europa aanwezig zijn met hun software.

Locatiqs maakt applicaties waarmee bedrijven kunnen zien hoe het land is ingericht. Hiermee kunnen aanleggers van glasvezel bijvoorbeeld zien waar kabels en leidingen liggen en weten beleidsmakers precies welk bestemmingsplan op welk gebied van toepassing is. Het bedrijf is ontstaan door een samenvoeging van GOconnectIT uit Nieuwegein en Geodan uit Amsterdam. De softwarebouwer telt ongeveer 250 medewerkers en is onder andere actief in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Het Franse Sogelink maakt eveneens ruimtelijke software, maar legde zich de afgelopen tijd toe op net wat andere zaken. Zo heeft de onderneming software om te visualiseren hoe een plan er in werkelijkheid uit komt te zien. Door de bedrijven samen te voegen, denken de twee van elkaars kennis te profiteren. 'Locatiqs heeft bijvoorbeeld een vergunningchecker, die ook goed bij ons past', zegt Fatima Berral, ceo van Sogelink.

Wel innovatief, niet commercieel

Locatiqs was tot voor kort in handen van Main Capital Partners. De investeerder uit Den Haag zag zijn bedrijf sinds het in 2017 instapte hard groeien, door overnames en door zich meer te richten op het maken en verkopen van software aan verschillende klanten. 'Geodan was bijvoorbeeld erg innovatief, maar niet commercieel', zegt Pieter van Bodegraven, partner bij Main Capital. Het bedrijf wist hierdoor zijn omzet de afgelopen jaren te vergroten van €6 mln naar €35 mln.

Ook het Franse Sogelink, een investering van Keensight Capital, groeide hard. De afgelopen vijf jaar nam het acht bedrijven over. Na de overname heeft het meer dan 650 medewerkers, met een omzet van meer dan €130 mln.