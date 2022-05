Chemie

Verfproducent PPG: 'Wij blijven uitbreiden in Europa'

De naam PPG is hier vooral bekend van de mislukte overnamepoging van AkzoNobel in 2017, die stevig doordreunde in de industrie. Maar het Amerikaanse bedrijf was al sterk in Nederland, zijn merk Sigma gaat zelfs 300 jaar terug. Grondstoftekorten en inflatie weerhouden PPG niet van grote plannen in Europa. Het FD ging naar de Amsterdamse fabriek.