De crisis rond de ondeugdelijke medische apparatuur van Philips wordt dieper. Naast de Amerikaanse zorgtoezichthouder FDA bijt nu ook het Amerikaanse openbaar ministerie zich vast in de slaapapneuaffaire, waarbij het bedrijf gedwongen miljoenen beademingsapparaten terugriep wegens gezondheidsrisico’s. Philips meldde de nieuwe tegenvaller bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De koers klapte maandag met bijna 12% omlaag.

Het OM blijkt begin april bij meerdere Amerikaanse Philips-dochters, waaronder Respironics, informatie te hebben opgevraagd over de terugroepactie. Philips is formeel nog geen verdachte, maar de mogelijkheid van een strafzaak doemt volgens experts nu wel op. Topman Frans van Houten wilde weinig over de zaak kwijt, maar benadrukte dat er op dit moment geen aanklacht ligt. ‘Ik kan niet voorspellen hoe dit zal gaan’, zei hij in een call met analisten. ‘Het betekent dat ze een onderzoek voorbereiden. Dat hebben we te accepteren.’

Philips maakte een jaar geleden bekend dat er problemen waren met het geluiddempende schuim van zijn apparaten tegen slaapapneu. Het schuim kan afbrokkelen en mogelijk komen er gevaarlijke gassen vrij, wat volgens de zorgtoezichthouder FDA kan leiden tot zware gezondheidsschade of zelfs een dodelijke afloop. De kosten voor Philips blijven oplopen. Maandag maakte het bedrijf bekend nog eens €165 mln extra uit te trekken voor de terugroepactie, die daarmee in totaal al bijna €900 mln kost.

'Top moet op meerdere borden schaken'

‘Dit is een behoorlijke escalatie; justitie trekt het in het strafrechtelijke en heeft zwaardere opsporingsbevoegdheden dan de FDA’, zegt Jan Joosten, partner bij het New Yorkse advocatenkantoor FisherBroyles. ‘De Philips-top moet nu op drie borden schaken: er loopt een FDA-onderzoek, er is de dreiging van civiele massaclaims, en daar komt nu de mogelijkheid van een strafzaak nog eens bij. De informatie die het OM opgraaft, kan bovendien die massaclaims weer voeden.’

Advocaten vermoeden dat de dagvaarding betekent dat justitie wil weten wie wanneer bij Philips en dochterbedrijf Respironics op de hoogte was van de problemen met de apparatuur. Het onderzoek kan dan in de richting gaan van het te laat informeren van de Amerikaanse beleggers of om nalatigheid, waardoor de gezondheid van patiënten in het geding kwam.

Vorige week maakte Philips bekend dat het ook bij andere apparaten met problemen kampt. Beademingsapparatuur kan uitvallen zonder dat het alarm afgaat, waardoor patiënten in ziekenhuizen het risico lopen te stikken. Ook circa 900.000 defilibratoren van Philips blijken niet altijd goed te werken.

Helft beurswaarde in rook op

Beleggers worden steeds weer met nieuwe onzekerheden geconfronteerd, zegt Joost Schmets van de vereniging van particuliere beleggers VEB. ‘De koers zakt weg omdat de geloofwaardigheid van Philips in het geding is.’ Ten opzichte van een jaar geleden is het bedrijf al de helft van zijn beurswaarde verloren.

De VEB wil op de aandeelhoudersvergadering op 10 mei een ‘forse tegenstem’ laten horen. Schmets: ‘Wij keuren het beleid van de Philips top af, stemmen tegen de bonus voor ceo Van Houten en zullen geen decharge verlenen aan bestuur en raad van commissarissen. Wij willen dat Philips de problemen echt aanpakt.’

De omvang van de slaapapneucrisis is op zichzelf al groot, maar het medisch technologieconcern moet ook nog in zware omstandigheden door die crisis laveren. De hoge inflatie en tekorten aan onderdelen hakken erin, zo bleek uit de maandag gepresenteerde kwartaalcijfers. Zo sneed Philips voor €97 mln in de kosten, maar omdat het bedrijf meer voor schaarse onderdelen moest betalen bleef van die besparing maar €8 mln over.

Omzetdaling viel mee, orderboek op recordhoogte

Een jaar geleden boekte Philips in het eerste kwartaal nog een bescheiden winstje van €40 mln. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat omgeslagen in een verlies van €151 mln.

Het bedrijf houdt vooralsnog vast aan de eerder afgegeven financiële verwachtingen voor de rest van het jaar. Dat betekent een groei van de omzet op jaarbasis met 3% tot 5% en een hogere marge. Maar Philips benadrukte steeds dat de omstandigheden wel echt ingewikkeld zijn.

Een lichtpuntje was de omzet. Die daalde weliswaar met 4% ten opzichte van een jaar geleden, maar dat was alsnog een stuk beter dan analisten gemiddeld hadden voorzien. De divisie Personal Health, die onder meer de tandenborstels en scheerapparaten verkoopt, deed het opnieuw goed en dat compenseerde deels de omzetverliezen bij de andere divisies. Het orderboek bereikte met een stijging van 5% een recordniveau.