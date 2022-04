Foto: Peter Hilz/ANP

In het kort Beleggers kochten in 2021 30.000 minder woningen dan in het jaar ervoor.

Koopstarters kochten juist 8000 huizen meer dan een jaar eerder.

Het Kadaster meent dat nieuwe overdrachtsbelastingtarieven werken.

Beleggers kochten in 2021 aanzienlijk minder woningen om te verhuren dan in het jaar ervoor. Dat is de eerste keer in negen jaar dat dit aantal daalt ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit onderzoek dat het Kadaster maandagavond heeft gepubliceerd.

Koopstarters kochten juist meer woningen. Vorig jaar wisten starters liefst 80.000 huizen te bemachtigen op de krappe Nederlandse huizenmarkt. In 2020 lag dat aantal nog op 71.900 woningen en in 2019 nog op 69.300.

Verhoging overdrachtsbelasting

Volgens het Kadaster duidt de daling van beleggerstransacties en de stijging aan startersaankopen erop dat de verhoging van de overdrachtsbelasting effect lijkt te hebben. Sinds 1 januari 2021 moeten huizenbeleggers veel meer overdrachtsbelasting betalen. Hun tarief ging in één klap omhoog van 2% naar 8%. Het kabinet wilde het op die manier minder aantrekkelijk maken voor beleggers om woningen te kopen, zodat starters meer kansen kregen op de woningmarkt. De overdrachtsbelasting van starters tot 35 jaar ging juist van 2% naar 0%, mits de woning minder dan €400.000 kost.

Beleggers lijken inderdaad minder gretig. Waar investeerders in 2020 nog 88.000 huizen kochten, waren dat er in 2021 nog 51.000. Dat is een trendbreuk met de jaren ervoor, waarin dit aantal juist jaar op jaar toenam. Tussen 2010 en 2020 verdubbelde het aantal woningen dat beleggers kochten.

Concurrentie kleine beleggers

Niet iedereen was blij met de opmars van deze huizenbeleggers. Beleggers concurreren namelijk met starters op de woningmarkt en troeven hen nogal eens af. Vooral kleine investeerders met één tot vier woningen jagen op dezelfde huizen als koopstarters, stelt het Kadaster. En juist deze groep groeide hard de afgelopen jaren. Het aantal woningen gekocht door kleine investeerders werd volgens het Kadaster vier keer zo groot tussen 2010 en 2020. Maar ook deze kleine beleggers kochten in 2021 met 6.500 woningen veel minder huizen dan de jaren ervoor.

Een kanttekening bij de dalingen bij beleggers is wel dat in aanloop naar de verhoogde overdrachtsbelasting eind 2020 veel beleggers nog snel hun slag hebben geslagen op de woningmarkt. Notarissen draaiden toen overuren en er is een recordaantal aan transacties gedaan. Beleggers hebben toen onder meer veel deals naar voren gehaald, waardoor ook wel de verwachting was dat beleggers zeker in de eerste maanden van 2021 minder woningen zouden kopen.

Van alle woningen in Nederland was 57% op 1 januari 2022 een koopwoning. Dat is evenveel als op 1 oktober 2017, toen het Kadaster dit begon bij te houden.