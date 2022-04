De Limburgse vervoerder Munckhof Groep komt in Belgische handen. Munckhof, dat taxivervoer, busreizen en touringcarvervoer aanbiedt aan organisaties en particulieren, wordt eigendom van de Belgische branchegenoot Hansea. Hansea is weer onderdeel van DWS Infrastructure, een Europees investeringsfonds met een focus op langetermijninvesteringen en duurzaamheid. Het nieuwe combinatiebedrijf krijgt een gezamenlijke omzet van €259 mln en telt drieduizend werknemers.

Hansea in België claimt een toonaangevend bedrijf te zijn in alle vormen van busvervoer zoals openbaar vervoer, school-, personeelsvervoer en touringcardiensten. Munckhof is in Nederland, met name in Zuid-Nederland, een begrip voor alles wat met taxi, bus, vliegtuig en trein te maken heeft.

In de nieuwe constellatie gaan de twee ondernemingen hun kennis en ervaring op het gebied van personenvervoer en internationale zakenreizen met elkaar delen.

Vijftig locaties in Benelux

Hansea koopt 100% van de aandelen van Munckhof Groep uit het Limburgse Horst. De huidige aandeelhouders van Munckhof, Tom Roefs, Jos Poortinga en Patrick Straetemans, worden wel medeaandeelhouder in het Belgische bedrijf. Zij blijven tevens de directie van Munckhof vormen.

De transactie is nog onderhevig aan het verkrijgen van goedkeuring van toezichthouder Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Samen zeggen Munckhof en Hansea jaarlijks de mobiliteit voor meer dan 47 miljoen mensen te zullen verzorgen vanuit vijftig locaties in de Benelux. De twee bedrijven spreken de ambitie uit om met hun drieduizend werknemers in nationaal en internationaal personenvervoer het sterkste mobiliteitsnetwerk in de Benelux te worden. Investeringen in duurzaamheid, kwaliteit van dienstverlening en innovatie zullen daarbij centraal staan.

Door de krachten te bundelen zeggen Munckhof en Hansea nog beter te kunnen inspelen op de veranderende markt. Een markt die volgens hen vraagt om duurzame investeringen in alle vormen van (internationaal) personenvervoer.

Coronapandemie

De personenvervoerder uit Horst moest in 2020 voor bijna tweeduizend werknemers werktijdverkorting aanvragen, vanwege de coronapandemie. Bijna alle activiteiten kwamen toen vele weken stil te liggen, van leerlingenvervoer en busreizen tot zakenreizen en gehandicaptenvervoer. De omzet kwam in 2020 op circa €120 mln uit, het jaar ervoor was die tientallen miljoenen hoger.