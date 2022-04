Symeres, een Nijmeegs bedrijf dat in opdracht van farmaconcerns en biotechbedrijven onderzoek verricht op het gebied van geneesmiddelen, heeft voor het eerst een bedrijf in de Verenigde Staten overgenomen. Symeres had al een verkoopkantoor in de VS, maar kondigde dinsdag aan dat het Organix heeft gekocht, een onderneming actief in de Boston-regio in de deelstaat Massachusetts.

Organix boekt met circa 45 werknemers een omzet van zo’n €10 mln. Die wordt voornamelijk gegenereerd uit de verkoop van gespecialiseerde en complexe organische chemieonderzoeksdiensten aan biofarmaceutische klanten. Inclusief die van Organix komt de omzet van het Nijmeegse bedrijf dit jaar naar verwachting uit op €90 mln.

Symares verwacht met de overname nog harder te zullen groeien in de VS, waar al bijna 50% van de totale omzet vandaag komt.

Veel gepromoveerde wetenschappers

Het Nijmeegse bedrijf heeft meer dan 500 medewerkers in dienst, onder wie een groot aantal gepromoveerde wetenschappers, die werkzaam zijn in vestigingen verspreid over Nederland, Tsjechië, Finland, Zweden en de VS. In Nijmegen werken alleen al circa 180 mensen; andere Nederlandse vestigingen zijn in Groningen en het Limburgse Weert.

De dienstverlener die nieuwe chemische stoffen ontwikkelt in opdracht van Amerikaanse, Europese en Japanse biotech- en farmabedrijven is sinds vorig jaar in handen van de Franse investeerder Keensight Capital. Verkopende partij was de Nederlandse financier Gilde Healthcare.

Volgens bronnen in de sector was met de transactie een bedrag van meer dan €300 mln gemoeid. Eerder kocht Keensight voor meer dan €100 mln ook een meerderheidsbelang in het Utrechtse bedrijf RAM-IT, dat IT-faciliteiten verzorgt voor zorginstellingen en ziekenhuizen in Nederland.