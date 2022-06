Luchtvaart De reislustige accountants moeten van PwC op rantsoen Zakelijk vliegen moet aan banden, vindt een groeiende groep bedrijven. In deze tijd van klimaatverandering is vliegen voor de baas geen vanzelfsprekendheid. Een bedrijf als PwC zet grote stappen, maar de industrie in Nederland blijft achter.

