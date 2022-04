Personalia Personalia 26-4-2022

Olaf Baks, Jacqueline Clement en Sophie van Lanschot zijn per 1 april benoemd tot partner bij de corporate M&A praktijk van advocatenkantoor NautaDutilh. Met ingang van 1 maart is Matthijs van Doorn in dienst getreden als directeur commercie bij Havenbedrijf Rotterdam. Hij volgt Emile Hoogsteden op. Per 1 april is Martijn Tasma gestart als director international freight forwarding bij Broekman Logistics. De afgelopen drie jaar is Tasma werkzaam geweest bij Samskip Logistics als director global freight forwarding. Tamara Doves (42) is per 1 april benoemd tot contentmarketeer bij contentmarketingbureau Mediatic. Marie Wessels (26) is er aangesteld als PR-consultant. Michiel Dijkman wordt met ingang van 1 mei directeur van de Economic Board Utrecht. Sinds 1 april is Johan Mulder als partner toegetreden tot het Centrum voor Bedrijfsopvolging. Nieuwe baan? Mail personalia@fd.nl, met Nederlandse functieomschrijving en een foto in hoge resolutie.