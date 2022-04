Eigen foto Ontario Plants

Cofra Holding, het familiebedrijf van C&A-oprichtersfamilie Brenninkmeijer, neemt Ontario Plants over, een specialist op het gebied van jonge kweekplanten die gevestigd is in het Canadese St. Thomas. Daarmee versterkt de holding zich in de innovatieve landbouwsector.

Het is de derde transactie van Cofra in de innovatieve landbouw en agritech in korte tijd. Vorig jaar werd een deelneming genomen in de Schotse specialist in verticale landbouw Intelligent Growth Solutions. In januari nam Cofra de aandelen over van de wereldwijd actieve kassenbouwer Dalsem uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn.

De houdstermaatschappij van de familie Brenninkmeijer heeft de ambitie om naast mode en vastgoed uit te breiden in duurzame energie en agritech. Tussen 2026 en 2030 moeten deze twee nieuwe activiteiten ongeveer een vijfde van het — overigens onbekende — Cofra-totaal uitmaken, zowel door autonome groei als door overnames.

Ontario Plants telt 285 medewerkers en is naar eigen zeggen marktleider in Noord-Amerika op het gebied van jonge kweekplanten, met name tomaten, komkommers en paprika's. Het bedrijf koopt bij zaadveredelaars de zaden in, om na de kweek de nog jonge planten weer door te verkopen aan telers in Canada en de Verenigde Staten. Het heeft daarvoor een eigen kweekproces ontwikkeld op basis van hydrocultuur.

De partijen geven geen financiële details over de verkoopprijs. Ook maken ze geen omzet- en winstcijfers van Ontario Plants bekend.

Steve Vanderkooy

Het bedrijf is twintig jaar geleden mede opgericht door Jack, Steve en Tim Vanderkooy, nazaten van Nederlandse emigranten in Canada. Na de verkoop blijft het management van Ontario Plants, inclusief de Vanderkooy's, binnenboord. Het doel is om met de kapitaalsteun, kennis en netwerken van Cofra de beoogde groei van de onderneming te versnellen.

In een toelichting op de dinsdag bekendgemaakte overname zegt Cofra-ceo Boudewijn Beerkens dat de Nederlandse familiebanden van Ontario Plants een rol hebben gespeeld bij het overnameproces. 'Familiebedrijf herkent familiebedrijf', zegt hij. 'We voelen ons tot elkaar aangetrokken en delen dezelfde visie en het geduld om te kunnen groeien.'

Met de investeringen in agritech en duurzame energie speelt Cofra in op de klimaatverandering en de trek van het platteland naar de stad. Beerkens wijst erop dat in 2050 naar schatting driekwart van de wereldbevolking in stedelijk gebied woont. Dat kan volgens hem niet zonder innovatie in de landbouw, waarvoor de nodige investeringen moeten worden gedaan.

'De mensen moeten goed kunnen eten en de gewassen moeten op een zo duurzaam mogelijke manier kunnen groeien', zegt Beerkens. 'Dat wil zeggen: met zo min mogelijk watergebruik, op minder landbouwareaal en met minder gebruik van bijvoorbeeld insecticiden.'

Big data in de kas

Het is de bedoeling dat de Cofra-bedrijven in de agritech als zelfstandige ondernemingen hun markten blijven bewerken. Maar Beerkens ziet kansen voor kruisbestuiving. Zo profiteerde Cofra van de aanwezige kennis bij de in januari verworven kassenbouwer Dalsem, toen het zich vervolgens moest storten op de acquisitie van Ontario Plants.

Mogelijk komt het Zuid-Hollandse bedrijf in beeld zodra Ontario Plants nieuwe kassen nodig heeft. 'Die kan Dalsem dan aanbieden', aldus Beerkens. Ook kunnen de bedrijven de opgebouwde kennis op het gebied van databeheer combineren. De toepassing van big data speelt in het kweekproces een steeds belangrijker rol om tot optimale resultaten te komen.