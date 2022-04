Foto: Harold Versteeg/ANP

Het beursgenoteerde IT-bedrijf Ordina heeft opnieuw een sterk kwartaal achter de rug. De automatiseerder uit Nieuwegein zag zijn omzet met 10,4% groeien tot bijna €111 mln. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) steeg nipt trager en kwam uit op €17,3 mln.

Ceo Jo Maes spreekt over 'succesvol doorgegroeid' en 'goede resultaten'. Toch waarschuwt Ordina ook voor gevaren. Het bedrijf ziet de inflatie stijgen en de salarisdruk toenemen in een toch al krappe arbeidsmarkt. Ook vreest het bedrijf dat zijn klanten last krijgen van de geopolitieke spanningen en verstoringen in de toeleveringsketen. De doelstellingen van het bedrijf worden 'vooralsnog' echter niet aangepast.

Overal groei

Ordina levert IT-diensten en op maat gemaakte software voor overheden, financiële dienstverleners en de industrie. In al deze markten wist het bedrijf afgelopen kwartaal te groeien. Traditioneel heeft het veel IT-medewerkers die bij andere bedrijven zijn gedetacheerd.

De afgelopen jaren koos het bedrijf er echter voor om in plaats daarvan vooral in kleine projectteams te gaan werken aan concrete projecten, omdat het zo meer toegevoegde waarde denkt te leveren. Die aanpak met zogeheten high performance teams zette de afgelopen tijd een rem op de omzetgroei, maar liet de marges wel stijgen.

De afgelopen jaren groeide Ordina in België veel harder dan in Nederland. Dit kwartaal waren de rollen omgedraaid: in Nederland groeide de omzet met 10,7% tot bijna €72 mln, terwijl in België en Luxemburg de groei nipt onder de 10% bleef tot nog geen €39 mln.

Bos in Pelt

Het IT-bedrijf wil tegen 2030 netto geen CO₂ meer uitstoten. Mede hierom kocht Ordina onlangs 13 hectare bos in de Belgisch-Limburgse gemeente Pelt. In Nederland is het bedrijf nog op zoek naar land om te kopen. Ook laat het bedrijf zijn medewerkers overstappen op een elektrische leaseauto.