Vervoer Maersk verhoogt winstverwachting met $6 mrd, naar $30 mrd

Maersk denkt dit jaar nog meer winst te maken dan de onderneming eind februari al voorspelde. De specialist in containervervoer verhoogt de winstverwachting voor 2022 met €6 mrd, naar $30 mrd. Het gaat daarbij om het resultaat voor belastingen, afschrijvingen en amortisatie, wat het bedrijf de onderliggende ebit noemt. Het bedrijf uit Kopenhagen spreekt van een 'uitzonderlijke marktsituatie'. Er is een ongekend tekort aan vervoerscapaciteit, waardoor de tarieven voor containervervoer hoog zijn. Maersk, dat ongeveer een zesde van alle containers wereldwijd vervoert, kan nu 71% hogere tarieven rekenen dan een jaar geleden. Maersk verwachtte eerder dit jaar nog dat de markt voor containervervoer met 2% tot 4% zou groeien. Nu rekent de onderneming op een groei van hoogstens 1%, terwijl de markt misschien zelfs wel met 1% krimpt. Op 4 mei komt het bedrijf met voorlopige bedrijfscijfers over het eerste kwartaal van 2022. Eerder deze maand kondigde Maersk aan een eigen luchtvaartbedrijf op te zetten, om naast vervoer over zee en land ook containers per vliegtuig te kunnen transporteren. Het gaat in eerste instantie om vijf vliegtuigen die vanuit Denemarken vliegen. Later dit jaar komt daar nog een pendeldienst tussen China en de Verenigde Staten bij.