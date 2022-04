Tech en media Geduld beleggers met Just Eat Takeaway raakt op Tot vier maanden geleden bezwoer Jitse Groen, topman van Just Eat Takeaway, de financiële markten nog dat hij de problemen bij zijn Amerikaanse dochterbedrijf zou kunnen oplossen. Inmiddels staat het onderdeel te koop, is de beurskoers nog verder gedaald en pleiten aandeelhouders en stemadviesbureaus voor vers bloed in de top van het AEX-bedrijf. Woensdag vindt Groen ze tegenover zich op de aandeelhoudersvergadering.

