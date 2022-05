Energie 'Wat je wilt loopt niet altijd synchroon met wat je kunt' De oorlog in Oekraïne stelt Jeroen Drost, topman van SHV, voor flinke uitdagingen en dilemma's. De activiteiten in Rusland direct staken kan niet, de sancties negeren wil hij niet. 'Onze klanten zeggen dat ze hebben betaald, en dat is ook zo, maar ik kan er niets mee.'

