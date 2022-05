Luchtvaart KLM-topman Elbers: ‘Ik wil zo snel mogelijk van de overheid af' De luchtvaart herpakt zich na de zware verliezen door de coronapandemie. KLM boekte het derde positieve kwartaalresultaat op rij. Het optimisme groeit, tijd om een begin te maken met de aflossing van door de staat gegarandeerde leningen. Dat kan Pieter Elbers niet snel genoeg gaan, zegt de vertrekkend topman in gesprek met het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: KLM-topman Elbers: ‘Ik wil zo snel mogelijk van de overheid af' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren