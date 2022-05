Vervoer Expeditiereus Schenker is de melkkoe van de noodlijdende moeder Deutsche Bahn Globalisering op zijn retour? Niet voor de Nederlandse bestuurder Christian Drenthen en zijn werkgever DB Schenker. De logistieke reus beleeft ondanks de knelpunten in de toevoerketens gouden tijden. Met zijn enorme schuldenlast kan moeder Deutsche Bahn het dividend goed gebruiken. Verzilveren van de dochter kan ook.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Expeditiereus Schenker is de melkkoe van de noodlijdende moeder Deutsche Bahn Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren