Detailhandel Reorganisatie bij Hema: 30 tot 40 banen weg op het hoofdkantoor Saskia Egas Reparaz staat bijna een jaar aan het roer van Hema. De veranderingen die eraan komen bij de winkelketen zijn niet gering. De tweede reorganisatie in drie jaar tijd is ophanden en het assortiment wordt drastisch verminderd. En de wereld ziet er ook nog eens totaal anders uit dan een jaar geleden.

