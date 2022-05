Energie Pionieren met groene waterstof op zee: 'Het is een soort catch-22' Op een klein olieplatform in de Noordzee werken partijen als Neptune Energy, TNO en Gasunie aan wereldprimeur: groene waterstof maken op een bestaand platform op zee. 'Twintig jaar geleden zei iedereen ook dat er nooit elektrische auto's zouden komen.'

