Tech en media Endemol gaat met moeder Banijay toch weer naar de beurs Endemol lijkt zijn definitieve bestemming nooit helemaal te bereiken. Twee jaar nadat het is gekocht door het Franse productiebedrijf Banijay, gaat het bedrijf binnenkort met de Franse moeder toch weer naar de beurs. Dat is geen ideale plek voor een productiehuis.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Endemol gaat met moeder Banijay toch weer naar de beurs Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren