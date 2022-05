Financiële sector Chelsea-koper was een slechte student, maar een scherpe investeerder De Amerikaan Todd Boehly is, samen met anderen, de nieuwe eigenaar geworden van de Britse voetbalclub Chelsea. Winnende bedrijven nog groter maken, daar is hij goed in, bewees hij bij de honkbalclub de LA Dodgers.

