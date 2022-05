Economie Leven zonder 'Made in China': wenselijk maar nog erg ingewikkeld Oeigoerse dwangarbeid, intimidatie van Taiwan, aanhoudende strenge coronamaatregelen: China is een omstreden handelspartner. Kunnen westerse bedrijven en consumenten ook zonder het land van Xi Jinping? De FD-redacteuren Julia Cornelissen en Lisa van der Velden raadpleegden experts, en keken hoe afhankelijk ze zelf zijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Leven zonder 'Made in China': wenselijk maar nog erg ingewikkeld Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren