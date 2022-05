Cultuur 'We hebben besloten uw boek bij nader inzien niet uit te geven' Brigitte Ars had de eerste versie van haar boek over avontuur ingeleverd, 100.000 woorden, toen de uitgeverij de stekker eruit trok. Maar tegenslagen overwinnen hoort ook bij avontuur.

