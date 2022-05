Energie Hybride warmtepomp over een paar jaar goedkoper? 'Echt niet!' Het kabinet wil dat iedereen vanaf 2026 bij vervanging van zijn cv-ketel op zijn minst een hybride warmtepomp aanschaft. De prijs voor het apparaat ligt fors hoger en dat blijft zo, klinkt het op de grootste installatiebeurs van het jaar.

