Detailhandel 'We laten Amsterdam nooit meer overnemen door een verdienmodel' Amsterdam gaat de afgeplakte magazijnen van flitsbezorgers zoals Gorillas, Getir of Flink definitief naar het bedrijventerrein verbannen. Het besluit, dat hoogstwaarschijnlijk navolging krijgt in andere steden, zet het verdienmodel van flitsbedrijven flink onder druk. Dat is niet het probleem van de stad, zegt wethouder Marieke van Doorninck.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We laten Amsterdam nooit meer overnemen door een verdienmodel' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren